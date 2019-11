Werlte. Mehr als 100 Personen haben an der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Reichspogromnacht in Werlte teilgenommen.

Neben Politikern, Kirchen- und Schulvertretern waren auch die Polizei und viele Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Unter der Leitung der Lehrerinnen Christina Kobor (Albert-Trautmann-Schule), Birgit Schmitt und Elke Ahrens vom Gymnasium Werlte schafften etwa 20 Schülerinnnen und Schüler beider Schulen eine würdevolle Stimmung, um an die Gräueltaten der Nazis am 9. November 1938 zu erinnern.

Bürgermeister Daniel Thele betonte, wie wichtig dieses Thema - auch mehr als 80 Jahre später - heute noch ist. „Zurzeit gibt es Strömungen, die sich durchaus mit denen der damaligen Zeit vergleichen lassen", so Thele. Die überaus gute Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler beider Schulformen habe die Veranstaltung zudem unheimlich aufgewertet. "Dies macht mich sehr froh und gerade in der heutigen Zeit müssen wir daran erinnern, dass es völlig gleich ist, welche Religion, welche Herkunft, welche Schulform wir haben oder gar welche Kleidung wir tragen. So etwas darf nie wieder passierten“, so der Bürgermeister.

Neben einer Einleitung zur Vorgeschichte der Pogrome gab es typische jüdische Musikstücke und die Vorstellung zweier Werlter Familiengeschichten. Im Anschluss stellten die Schülerinnen und Schüler noch das Projekt „Stolpersteine“ vor, welches die beiden Schulen gerade gemeinsam mit dem ehemaligen Lehrer und Heimatforscher Joseph Meyer und der Stadtverwaltung erarbeiten und umsetzten.

Ferner wies das Gymnasium Werlte noch auf eine Ausstellung zum jüdischen Leben in der Hümmlinger Volksbank hin, die noch zwei Wochen zu sehen ist. Hintergrund ist der Margot-Friedländer-Preis 2019, für den die Schülerinnen und Schüler unter dem Titel „Nachgeforscht – Nachgefragt – Nachgehakt - Jüdisches Leben im Emsland – Spurensuche gegen das Vergessen“ einen von insgesamt drei bundesweit vergebenen Anerkennungspreisen gewonnen haben.