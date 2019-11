Großprojekt nimmt Form an: Neue Rastdorfer Sporthalle im Juni fertig CC-Editor öffnen

Nahmen am Richtfest der Rastdorfer Sporthalle teil (v.l.n.r.): Alexander Berßen und Matthias Waurich von Behnen Ingenieure, Jens Esters vom Sportverein Rastdorf, Andreas Tholen vom Schützenverein Rastdorf, Zimmermeister Christoph Norrenbrock, Bürgermeister Hartmut Moorkamp, Theo Klumpe von Thyen Bau, Rita Kamlage vom ArL, Karl-Heinz Otten und Stefan Knipper von Knipper-Kleine Architekten, Ralph Deitermann vom Regionalmanagement LAG-Hümmling, erster stellv. Bürgermeister Siegfried Kleinau.

Rastdorf. Nachdem im August der Bau begonnen hat, ist in der Gemeinde Rastdorf am vergangenen Freitag das Richtfest an der neuen Turnhalle gefeiert worden.