Werlte. Der Martinsmarkt in Werlte war am Wochenende einmal mehr ein beliebtes Ausflugsziel auf dem Hümmling.

Die Glühweinsaison einläuten, sich an Lichterketten und Kerzenschein erfreuen die Bestände an Weihnachtsdekoration auffrischen und erneuen oder kuschelige Wintersachen einkaufen und einen schönen Wintergang unternehmen: Das Wochenende brachte mit kalten Temperaturen und Sonnenschein genau das passende Wetter für all die Dinge, die der Martinsmarkt in Werlte am Samstag und Sonntag seinen Besuchern bot.

Folgerichtig zog der Markt rund um Kreuzmanns Mühle und im Heimathaus wieder viele Besucher an, die zwischen den beleuchteten Buden flanierten, um sich die Angebote der Händler anzuschauen und zuzugreifen. An den Ständen wurde beispielsweise Eingemachtes, Holz-, Ton- und Steinmetzarbeiten, Textilien und Dekorationsartikel angeboten. Die Palette an Selbstgemachtem und Handgearbeitetem, das es so in Geschäften nicht zu kaufen gibt, war wieder groß.



Dies traf auch auf die Hobbykünstler zu, die ihre Gemälde und weitere Kunstwerke in im Heimathaus an der Mühle ausstellten und zum Verkauf anboten.



Geselligkeit war an den Ständen angesagt, die warme Getränke und andere Köstlichkeiten anboten. Am Sonntag waren aus Anlass des Martinsmarktes in Werlte auch die Geschäfte geöffnet.