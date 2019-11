Prozess nach Schlägerei In Diskothek in Werlte CC-Editor öffnen

Mit der Faust soll der Angeklagte dem Opfer ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann wurde schwer verletzt und muss bleibende gesundheitliche Schäden befürchten. Symbolfoto: Colourbox/Cherkas

Werlte. Wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung in einer Diskothek in Werlte muss sich am Montag ein 40-Jähriger vor dem Amtsgericht in Meppen verantworten.