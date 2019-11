Lorup. Ein Feuer im dritten Obergeschoss eines Futtermittelwerkes löschen und zudem nach einem Unfall mit einem Schaulustigen zwei in ihren Fahrzeugen eingeklemmte Menschen befreien: Gleich mehrere Einsätze hat eine Übung der Feuerwehren der Samtgemeinde Werlte vorgesehen.

Gegen 15.55 Uhr löste nach Angaben der Feuerwehr am Übungstag die Brandmeldeanlage im Futtermittelwerk aus. Nachdem das erste Fahrzeug vor Ort eintraf, wurde umgehend ein Vollalarm ausgelöst, was das Einberufen der Feuerwehren aus Lorup, Werlte und Lahn beinhaltete. Die Einsatzkräfte stellten ein ein Brand im dritten Obergeschoss fest. Zudem befanden sich noch mehrere Menschen in dem Gebäude.



Aufgrund der Brand- und Rauchentwicklung setzten die Feuerwehrtrupps umluftunabhängige Atemschutzgeräte und Strahlrohre ein und starteten die Suche. Insgesamt mussten vier Menschen gerettet werden, die sich zwischen dem vierten und dem sechsten Stockwerk befanden. Parallel bauten die Kameraden eine umfangreiche Wasserversorgung auf, um das Feuer im Gebäude zu bekämpfen und die Wasserversorgung auf der Drehleiter sicherzustellen, die auf der rückwärtigen Seite zur Brandbekämpfung von außen eingesetzt wurde.

Beifahrer läuft unter Schock in Wald

Das Übungsszenario sah darüber hinaus vor, das ein Schaulustiger mit seinem Auto einen Unfall mit einem rangierenden Lastwagen verursachte. Die Fahrer wurden dabei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Zwei Trupps mit Rettungsgeräten gelang es, die Fahrer zu befreien. Im weiteren Verlauf stellte sich außerdem noch heraus, dass sich zum Unfallzeitpunkt eine zweite Person im Auto befunden hatte. Diese lief aufgrund eines erlittenen Schocks in ein nahe gelegenes Waldgebiet und musste von den Kameraden gesucht werden, was den Einsatzkräften nach 20 Minuten auch gelang.

Die gesamte Übung dauerte etwa eine Stunde. Samtgemeindebrandmeister Wilhelm Korte zeigte sich mit dem Ablauf zufrieden. Er wies auf die Wichtigkeit derartiger Einsätze für die Zusammenarbeit der Wehren hin. Die Erkenntnisse aus der Übung wurden anschließend besprochen.