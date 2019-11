Werlte. Der Handel- und Gewerbeverein (HGV) Werlte lädt am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, zum Martinsmarkt ein. Rund um Kreutzmanns Mühle wird eine festlich geschmückte Budenstadt die Saison für Lichterketten, Kerzenschein und Glühweinduft eröffnen.

Die offizielle Eröffnung des Marktes findet am Samstag um 15 Uhr im Heimathaus statt. Dort stellen verschiedene Hobbykünstler ihre Werke aus. Auf dem Vorplatz der Mühle werden Handwerkskunst, Handgearbeitetes, Vorweihnachtliches und viele verschiedene kulinarische Köstlichkeiten an den Ständen angeboten. Die Kirchstraße wird für verschiedenen Angebote, unter anderem ein Karussell für die jüngsten Martinsmarktbesucher, gesperrt. Am Samstagabend bietet sich den Besuchern bis 20 Uhr die Gelegenheit, das Ambiente des Marktes im Lichterschein zu genießen.



Am Sonntag ist der Martinsmarkt von 13 bis 18.30 Uhr zum Bummeln und Stöbern geöffnet. Auch die Werlter Geschäfte laden zum verkaufsoffenen Sonntag und öffnen ihre Türen bis 18 Uhr.

Mit Beginn des Martinsmarktes gibt es in vielen Werlter Geschäften auch wieder die Sterntaler. Bei der Verlosungsaktion kann die Kundschaft in der Vorweihnachtszeit mehrfach Gewinne bis zu 500 Euro sowie weitere Geld- und Sachpreisen gewinnen.