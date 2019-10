Gleich eine Reihe von Vergehen legt die Polizei einem 19-jährigen Mann zu Last, der in Lorup mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Foto: Carsten Rehder/dpa

Lorup. Flucht vor der Polizei, Alkohol am Steuer, Drogen in der Tasche: Gleich eine Reihe von Vergehen legt die Polizei einem 19-jährigen Mann zu Last, der in Lorup mit einem Kleinkraftrad unterwegs war.