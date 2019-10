Lahn. Bei einer Diebstahlserie in Lahn haben Einbrecher diverse Elektrowerkzeuge, darunter Gartengeräte, entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, drangen die Einbrecher in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in die Werkstätten zweier landwirtschaftlicher Betriebe in der Straße „Am Busch“ ein. Den Beamten zufolge hebelten sie Türen und Schränke auf und stahlen diverses Elektrowerkzeug.

Zu zwei weiteren Diebstählen kam es laut Polizei im gleichen Tatzeitraum an der Bernd-Köster-Straße und an der Dorfstraße. Auch hier stahlen die Täter den Angaben zufolge elektronische Gartengeräte aus der Werkstatt beziehungsweise aus einem Schuppen.

Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 0595293450 in Verbindung zu setzen.