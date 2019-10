Zusammenhänge bei der Erzeugung von Lebensmitteln wurde die Schülern der Grund- und Oberschule Lorup während eines Stationslaufes erklärt. Darüber hinaus konnten die Jugendlichen direkten Kontakt zu möglichen Ausbildern aufnehmen. Foto: Raiffeisen Ems-Vechte

Lorup. Einen Einblick in die Erzeugung von Lebensmittel haben die Schüler der Grund- und Oberschule Lorup während eines Projekttages erhalten. In Kooperation mit dem Verein „Land.Schafft. Werte“ und der Raiffeisen Ems-Vechte zeigten Unternehmen und Vereine aus der Region den Schülern die Zusammenhänge in der Erzeugung von Lebensmitteln.