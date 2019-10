Werlte. Die Mitglieder des Kreislandfrauenverbandes Aschendorf-Hümmling haben auf dem Spielplatz der St.-Anna-Kinderkrippe in Werlte eine Trauerweide gepflanzt. Jedes Jahr im Herbst treffen sich die Landfrauen zu einer Baumpflanzaktion in einem der sieben Vereine des Verbandes.

In seiner Begrüßung erläuterte der Ausschussvorsitzenden für Familie, Jugend und Sport der Stadt Werlte, Wilhelm Goldschmidt, die Situation der Kindergärten in Werlte. Zurzeit gäbe es etwa 450 Kinder, die in den drei Kindergärten der Stadt untergebracht seien. Ein weiterer Kindergarten sei in Planung. Damit sei Werlte dann „gut versorgt“, so Goldschmidt.

Pfarrer Josef Wilken betonte die Wichtigkeit der Kindergärten und Krippen. Früher habe es einem afrikanischen Sprichwort zufolge noch ein ganzes Dorf gebraucht, um ein Kind zu erziehen. Heutzutage sehe das etwas anders aus: Man bräuchte genügend Fachkräfte und Einrichtungen, in denen die Kinder unterkommen können.

Außerdem sei es laut Wilken wichtig, auf dem Spielplatz „etwas Lebendiges“ zu haben, das Schatten spendet und unter dem die Kinder spielen können. Die Leiterin des Familienzentrums St. Sixtus, Carina Böckmann, bedankte sich abschließend bei den Landfrauen für den Baum.