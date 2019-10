Die Polizei sucht nach dem jungen Mann, der in Werlte einen Diebstahl begehen wollte. Symbolfoto: David Ebener

Werlte. In einem unbewohnten Haus an der Kirchstraße in Werlte ist es am Dienstagabend zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Der unbekannte Täter wurde auf frischer Tat ertappt, konnte jedoch fliehen.