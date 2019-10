Lorup. 80 Jungen und Mädchen der Grundschule in Lorup haben zusammen mit der Jägerschaft des Hegerings Lorup einen Vormittag lang die Tier- und Pflanzenwelt im heimischen Wald erkundet.

Das überwiegend trockene Herbstwetter nutzten die Kinder der dritten und vierten Klassen der Grundschule um den Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu entdecken. Während eines Waldspaziergangs, den die Lehrer in Kooperation mit der örtlichen Jägerschaft organisierten, hatten die Jungen und Mädchen die Gelegenheit, ihr Wissen über Bäume, Pflanzen und Tierarten des Waldes an verschiedenen Stationen zu zeigen und zu erweitern.



In Gruppen unterwegs

In mehreren Gruppen aufgeteilt wanderten die Kinder zusammen mit den Jägern und ihren Hunden los, um unterwegs verschiedene im Wald lebende Tiere zu entdecken, die in Form von Tierpräparaten teilweise im Unterholz versteckt waren. Die Präparate waren aus dem Infomobil der Jägerschaft Aschendorf-Hümmling zur Verfügung gestellt worden. Zu Beginn gab es für jedes Kind ein Bonbon mit einer versteckten Zusatzaufgabe mit auf den Weg. An der „Müll“-Station wurde von jedem Kind das Bonbonpapier wieder eingefordert. Für jedes Bonbonpapier, das nicht in der Natur landete und abgegeben wurde, gab es einen Extrapunkt für die Gruppe.

Um die Zeit bis zum Start oder nach dem Waldrundgang zu überbrücken, nahmen die Grundschüler darüber hinaus an einer Natur-Rallye teil, während der sich noch einmal weitere Punkte für die Gruppe sammeln ließen.

Auch die Jagdhornbläser „Hubertus“ Lorup beteiligten sich an dem Naturtag im Wald mit dem Blasen von Jagdsignalen und der jeweiligen Erklärung zur Bedeutung der Signale.