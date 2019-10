Wehm. 19 Mitgliedern der Reha-Sportgemeinschaft in Werlte ist während einer Feierstunde das Sportabzeichen verliehen worden.

Der Vorsitzenden Karin Bruns zufolge war dies erstmals seit der Gründung des Vereins im Jahr 1964 möglich. Die Übungsleiterin und zweite Vorsitzende Anette Moormann nahm die Sportabzeichen ab. Vergeben wurden die Urkunden und Nadeln während der Veranstaltung durch Hermann Germer, Sportabzeichenreferent Emsland Nord vom Kreissportbund.



19 der insgesamt 60 Mitglieder der Sportgemeinschaft legten das Sportabzeichen ab, der älteste Teilnehmer sei 84 Jahre alt gewesen. „Es ist schön, wenn man die Leute auch in dem Alter noch motivieren kann“, so Bruns. Passend dazu lautet das Motto des Vereins „Sport ist ein Stück Lebenskraft“. Im nächsten Jahr strebe der Verein an, noch mehr Mitglieder dazu zu bewegen, das Sportabzeichen abzulegen.

Die Reha-Sportgemeinschaft ist in den Disziplinen Gymnastik, Aquajogging, Bosseln und Walking tätig. Dabei kann der Verein einige Erfolge verzeichnen: Die Bosselgruppe sei fünf Mal hintereinander Emsland-Meister geworden und das Aquajogging erfreue sich Stunde um Stunde so großer Beliebtheit, dass der Kurs ständig überbelegt sei. In den anderen Disziplinen seien neue Mitglieder willkommen. Interessierte können sich bei der Vorsitzenden unter Telefon 05951989947 melden.