Werlte. Das Naturschutzgebiet Theikenmeer in Werlte soll touristisch erschlossen werden. Die Pläne sind kürzlich vorgestellt worden. Ein ähnliches Vorhaben hätte schon vor mehr als 100 Jahren realisiert werden sollen. Doch der Erste Weltkrieg kam dazwischen.

Der am 27. Dezember 1911 gegründete und 1949 im Heimatverein Aschendorf-Hümmling aufgegangene Hümmlinger Heimatbund mit Sitz in Sögel nahm sich dem Theikenmeer umgehend an. Der Verein hatte das Ziel, „dem Hümmling ein Denkmal zu setzen, für das uns kommende Generationen Dank sagen werden". Es sollte eine Stätte geschaffen werden für gemeinsame Begegnungen, für Heimattagungen und für die Heranziehung der Jugend. So steht es in der ersten Satzung vom 19. Juni 1912. Gedacht war an ein Museum in der Form eines alten Hümmlingdorfes wie des heutigen Museumsdorfes in Cloppenburg.

Nachdem durch die Spenden der Mitglieder und der Gemeinden des Kreises Hümmling 1913 das geplante Museumsgelände angekauft werden konnte, verschickte der Heimatbund einen Aufruf „an sämtliche Herren Gemeindevorsteher und Freunde des Hümmlings“. Dafür begannen die Mitglieder aus fast allen Hümmlinggemeinden, alte Bauernhäuser, Scheunen, Ställe, Speicher und andere Gebäude auf Abbruch zu kaufen. Unweit des Theikenmeeres sollte der Wiederaufbau erfolgen.



Die Pläne wurden schon 1914 durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges zerschlagen. Ein Teil der Mitglieder ist damals eingezogen worden. Auch ließen die Sorgen und Nöte die Gedanken an den Aufbau des Museumsdorfes zurückstellen. Einer der eifrigsten Verfechter der Planungen war der Apotheker, Dichter und Schriftsteller Albert Trautmann (*21.12.1867, +12. 9.1920). Der zweite Vorsitzende des Vereins, dem 1988 in Werlte ein Denkmal gesetzt wurde, verstarb bereits im Alter von 52 Jahren.

Der Vorsitzende Bernhard Husmann (*10.6.1852, + 21.2.1940), seit 1907 Pfarrer in St. Jakobus und 1930 Namensgeber für die Bernhard-Schule in Sögel, befand sich inzwischen im 70. Lebensjahr. Der Verein entschloss sich deshalb 1921, die Ländereien am Theikenmeer den früheren Besitzern zurückzugeben. Die Grundstücke konnten nicht länger brach liegen bleiben. Auch drohte die Enteignung, Geldmittel zur Begleichung der Zinsen waren nicht mehr vorhanden.

Zur Sache Das Theikenmeer Den Namen Theikenmeer erhielt der See, der keinen Zufluss, sondern einen Abfluss in die Nordradde hat, die im Spahner Holz entspringt, von einer Familie Theike. Die hatte der Sage nach als erste in Ostenwalde eine Besitzung an dem Hochmoorsee, der eine Höhe von rund 35 Metern über dem Meeresspiegel hat.



Der finanzielle Überschuss aus dem Verkauf sollte dem Heimatbund für die Heimatpflege überlassen werden. Man hoffte, dass der Gedanke an ein Museumsdorf in bald besseren Zeiten wiederaufleben würde. Das verhinderte jedoch die Inflation bis 1923. Damit wurde der große Plan eines Hümmlinger Museumsdorfes endgültig begraben. So wird in der Ems-Zeitung vom 27. Juli 1940 über die bisherige Vereinsgeschichte berichtet. Ende der 1940er Jahre ging der Heimatbund im Heimatverein Aschendorf-Hümmling auf.

Im Heimatbuch „Der Hümmling“, herausgegeben 1929 vom Katholischen Kreislehrerverein des Kreises Hümmling, steht im Kapitel „Die Bewässung des Kreises Hümmling“ auf Seite 21 geschrieben: Das größte stehende Gewässer auf dem Hümmling ist das „Theiken Meer“ bei Ostenwalde. Ehemals 25 bis 26 Hektar groß, bedeckt es jetzt kaum noch die Hälfte der Fläche. Es ist wenig mehr als einen Meter tief, trocknet aber selbst im heißesten Sommer nicht aus. Verschiedentlich ist schon geplant worden, das „Meer“ zu entwässern. Damit würde aber den Wildenten und den -gänsen der letzte größere Tummelplatz auf dem Hümmling genommen. Auch die Jugend der benachbarten Gemeinden würde ihre einzige, von altersher so beliebte Eisfläche sehr schmerzlich entbehren.

Laut einer Verordnung vom 16. November 1936 wurde das Gebiet zum Naturschutzgebiet erklärt. Aufgrund von illegalen Entwässerungen war das Theikenmeer in den 1970er Jahren ausgetrocknet und verlandet. Durch die Initiative junger Naturschützer ist die illegale Entwässerung gestoppt und der See durch Staumaßnahmen wiedervernässt worden. In den 1980er Jahren wurde er wieder ausgebaggert, später kam die „Wehmer Dose“ als Naturschutzgebiet hinzu. Heute umfasst das Naturschutzgebiet eine Fläche von etwa 250 Hektar.