Täter versuchen in Loruper Wohnhaus einzubrechen CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Lorup. Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Neues Land in Lorup einzudringen.