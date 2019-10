Geräteschuppen gerät in Lahn in Brand CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf angrenzende Häuser verhindern. Der Geräteschuppen und das Inventar brannten allerdings vollständig aus. Foto: SG Werlte/Feuerwehr

Lahn. In der Gemeinde Lahn (Samtgemeinde Werlte) ist am Dienstagmittag ein Geräteschuppen, der zwischen zwei Häusern stand, in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die beiden Gebäude schützen.