Werlte. Erst vor wenigen Tagen hat eine Fachfirma den Trailpark in Werlte, auf der Radfahrer über künstlich angelegte Hügel und Wege fahren sollen, fertig gestellt. Jetzt haben drei Quadfahrer das Bauwerk schwer beschädigt und bringen damit die Eröffnung der Anlage in Gefahr.

Zeugen haben nach Angaben von Dieter Cloppenburg, Leiter des Bauamtes der Stadt Werlte, am Donnerstagnachmittag beobachtet, wie die drei Quadfahrer fast über das gesamte Areal am Hümmlinger Weg fuhren. "Dabei weisen mehrere Schilder darauf hin, dass das Betreten der Baustelle verboten ist", sagt Cloppenburg, der sich am Donnerstagabend selbst ein Bild der Schäden gemacht hat.

Auf Bildern, die Dietmar Robbers vom Radteam des Sportverein Sparta Werlte erstellt hat, ist zu sehen, wie die Quadfahrer gewütet haben. Spuren sind sowohl auf den mit Schotter befestigten Wegen und Hügeln, aber auch daneben zu sehen. "Wir werden einen Fachingenieur die Schäden begutachten lassen und entscheiden danach, ob die Fachfirma Turbomatik noch einmal kommen muss", erklärt Cloppenburg. Davon hängt ab, ob die Eröffnung des Trailparks verschoben werden muss oder nicht. Die Stadt Werlte ist offiziell Bauherr des Trailparks, der später von Sparta Werlte betrieben wird.

Fachfirma hatte Arbeit bereits erledigt

Die Fachfirma aus Warstein im Sauerland hatte nämlich die Arbeiten bereits erledigt. Ganz fertig gestellt war der Trailpark indes noch nicht. "Die Zaunbauer sind jetzt noch am Zug, außerdem müssen die Grünanlagen und Anpflanzungen noch erledigt werden", berichtet der Bauamtsleiter. Mit der Polizei steht Cloppenburg nach eigenen Angaben wegen einer Anzeige in Kontakt. Ihr wurden Kennzeichen der drei Quads übermittelt, die Zeugen abgelesen hatten.

Entsetzt zeigte sich Dietmar Robbers von dem Vorfall. "Die mühevoll durch die Firma Turbomatik gestaltete Hügelkette und Starthügel wurden nicht unerheblich durch die Quadfahrer beschädigt. Die Beschilderung am Trailpark weist eindeutig darauf hin, dass das Befahren der Anlage unter anderem mit Quads nicht erlaubt ist. Außerdem befindet sich die Anlage noch im Bau. Daher ist ein Betreten der Anlage verboten", teilte er schriftlich mit. Der oder die Halter der Quads "sollten sich schon mal Gedanken machen", was die Schadensregulierung angeht. Robbers geht davon aus, dass die Verursacher wegen des Ablesens der Kennzeichen ermittelt werden.

Auf Fläche am Campingplatz Hümmlinger Land

Der Trailpark Werlte entsteht auf einer etwa 12.000 Quadratmeter großen Fläche zwischen Hümmlinger Weg und Rastdorfer Straße in der Nähe des Campingplatzes Hümmlinger Land. Das Grundstück hat die Stadt Werlte zur Verfügung gestellt. Die Radfahrer können je nach Können zwischen verschiedenen Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade wählen. Möglich ist das Fahren durch Steilkurven, über "Buckelpisten" und über unterschiedliche Materialien.

Insgesamt wird das Projekt 140.000 Euro kosten. Einen Anteil von etwa 62.000 Euro an den Kosten trägt der Sportverein mit Eigenleistungen und einem Sponsoring. Ziel des Trailparks ist auch, die Mountainbike-Fahrer, die bisher unkontrolliert in den Wäldern auf dem Hümmling ihrem Sport nachgehen und dadurch der Natur schaden, eine Möglichkeit zu geben, ihrem Sport nachzugehen. Das gesamte Gelände wird eingezäunt, steht tagsüber aber allen kostenlos offen. Das Tragen eines Helmes ist Pflicht.