Werlte. Die Polizei hat in Werlte einen 34-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen, der sowohl unter Drogen- als auch unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Außerdem war sein Fahrzeug nicht versichert.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, wurde der Mann am Mittwochnachmittag auf der Straße Menschenberg kontrolliert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.