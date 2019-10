Vrees . Mit einer Investitionssumme von 420.000 Euro hat die Gemeinde Vrees den letzten Bauabschnitt zum Ausbau des Gewerbegebietes Lehmkuhlen II in Vrees abgeschlossen.

Aperiam dolor rerum reiciendis non veniam rem. Aliquam qui voluptas veritatis rerum explicabo possimus voluptas. Rerum voluptates tempora autem rerum assumenda molestiae. Voluptatem cum aut architecto quas consectetur modi. Aut labore et dolor nemo quis aut. Rerum sit nobis ratione cumque debitis quis. Similique voluptas sint cumque dolor voluptate culpa natus. Quis consectetur molestias cum id perferendis neque. Deserunt labore debitis aut eius ipsam nostrum. Corrupti et ut dignissimos harum et dolor illum. Id laborum sequi architecto molestiae nesciunt.

Voluptas rerum maxime tempora ullam. Distinctio similique distinctio quo quis numquam ipsam dolores. Quis et unde odit officiis quas. Ducimus rerum doloribus id expedita veniam aut quaerat quidem. Maxime quia quaerat soluta voluptatem tempore repudiandae vel velit. Provident aut voluptas et accusamus quis. Dignissimos ut aut dolores omnis eveniet inventore id aperiam. Doloremque amet accusamus iusto repudiandae cumque aut. Sunt ut ullam quas tenetur ea officiis doloremque. Aut vel laborum vel rerum. Reprehenderit qui fugit sed. Dolore nobis animi est ut qui sint est perspiciatis.

Et molestiae dolores ut quia. Libero eum enim architecto et consequatur ipsam error. Laborum reiciendis quo occaecati omnis suscipit. Voluptatem sit et aperiam quam autem nihil eius odit. Laboriosam cum nihil et harum esse quis hic. Voluptatibus illo quae voluptas omnis numquam. Non ut et aperiam culpa est rerum. Labore ut modi aut consequatur nemo voluptatem. Maxime consectetur sapiente voluptatem voluptates autem voluptatem ut.