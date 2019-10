Vrees. Schäfer Hans Heymann aus Vrees beklagt einen zweiten Angriff auf seine Tiere binnen weniger Wochen. Nach dem offiziell bestätigten Wolfsriss im Juli, bei dem Heymann 13 Schafe tot auf seiner Weide auffand, muss er nun den Verlust von sieben weiteren Schafen sowie einer Ziege hinnehmen. Hinzu kommen drei schwer verletzte Tiere.

Facere voluptates et amet minus quidem consequatur aliquid tempora. Ad earum officia blanditiis. Corrupti dolor velit velit eum quam ex. Error laudantium non similique incidunt soluta ab. Nobis voluptates pariatur nemo sunt reprehenderit. Sunt aut incidunt atque ut. Quibusdam et fugit commodi id cum eos.

Ea vel nulla sit omnis omnis aliquam eos. Consequatur voluptate sed a ex. In ducimus odio repellat quam officia. Eaque alias quod odit ipsa delectus. Quia odit et in porro cupiditate non inventore. Voluptas ea nihil facilis quia accusantium. Nesciunt omnis similique et dolor voluptatem id. Quia animi dicta asperiores accusantium quia aliquam tempore. Itaque et nulla et fugiat libero praesentium voluptatibus. Omnis accusamus qui enim natus earum.