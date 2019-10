Lindern. In Lindern wird von Samstag bis Montag, 5. bis 7. Oktober, Kirmes gefeiert. Der Wirtschaftskreis, die Gemeinde und der Sportverein Schwarz Weiß Lindern haben ein umfangreiches Programm vorbereitet.

Am Samstagnachmittag beginnt der Kirmeslauf um 16 Uhr, um 18 Uhr sticht Bürgermeister Karsten Hage ein Fass Bier an. Am Abend wird auf dem Kirmesplatz gefeiert. Mehrere Schausteller werden ihre Fahrgeschäfte und Wagen aufbauen.



Am Sonntag wird wieder zum Bummeln über die Kirmes eingeladen, auch die Geschäfte haben geöffnet. Rund 20 Aussteller aus vielen Bereichen werden ihre Produkte den Kirmesbesuchern anbieten. Für Unterhaltung sorgen unter anderem das Jugendorchester des Musikvereins, die Tanzmäuse und die Line Dance Gruppe. Los geht es ab 13 Uhr.

Im Zelt von Ralf Hamberg wird erstmals, zweimal an diesem Nachmittag, um 16 und um 17 Uhr die „Bingo-Show“ der Messdiener durchgeführt. Die Linderner Landfrauen laden an diesem Tag ab 14 Uhr im Pfarrheim zu Kuchen und Kaffee ein.

Am Montag findet ab 10 Uhr der "Kröchenmarkt" auf dem Marktplatz statt. Es werden auch in diesem Jahr nützliche Gegenstände, Raritäten, Antikes, Fahrräder, Truhen und selbst hergestellte Unikate angeboten und dann unter den Hammer der beiden Versteigerer Friedrich Hillen und Walter Remmers kommen. Wer etwas zu versteigern hat, kann sich am Kröchenmarktsmorgen ab 7 Uhr vor der Bühne einfinden und seine Raritäten dort anbieten.

Am Kirmesmontag findet gegen 15 Uhr die Verlosung des Hauptpreises ein Suzuki Celerio Club, statt. Das Auto ist ein Neuwagen mit Tageszulassung und hat einen Wert von 10.900 Euro. An allen drei Kirmestagen besteht die Möglichkeit, Lose auf dem Kirmesplatz zu kaufen. Außerdem werden noch weitere wertvolle Preise verlost.