Werlte. Wüste Beschimpfungen und Bedrohungen gegen die Polizei "und alle Deutschen" hat ein Mann am Freitagmorgen in Werlte ausgestoßen. Der 33-Jährige, der laut Polizei selbst nicht deutscher Nationalität ist, war zuvor durch vorsätzliche Verkehrsbehinderungen aufgefallen.

Bei der Schulwegüberwachung an der Marktstraße war einem Beamten der Polizeistation Werlte kurz vor 8 Uhr ein 33-jähriger Mann in seinem Opel Zafira aufgefallen, der in Richtung Hauptstraße unterwegs war.

Ein Fall von Inländerfeindlichkeit

Der Fahrer stoppte nach Schilderung des Beamten sein Auto in der Mitte der Fahrbahn, sodass ein Vorbeifahren in beiden Richtungen nicht möglich war. Immer wieder fuhr er dann langsam an, um wenige Meter später wieder zu stoppen. Als der Polizeibeamte, der an diesem Tage ohne Streifenpartner unterwegs war, den Mann auf sein Fehlverhalten ansprach, begann dieser sofort damit, diesen zu beleidigen und ihn wiederholt mit dem Tode zu bedrohen.

Der 33-Jährige verweigerte dem Polizisten die Angabe seiner Personalien und weitete sein Bedrohungsspektrum noch mit deutlicher Zielrichtung auf die komplette Polizei und alle Deutschen aus. Noch bevor der Beamte Verstärkung aus Sögel erhielt, entfernte sich der 33-Jährige mit seinem Auto vom Ort des Geschehens. Nur wenige Minuten nach dem Vorfall war derselbe Mann dann am Jobcenter in Werlte aufgefallen, wo er sich ähnlich aggressiv zeigte. Auch dort blieb es aber bei Beschimpfungen und Bedrohungen.

Personalien sind geklärt

Ermittlungen der Polizei führten zur Klärung der Personalien. Der Mann ist nicht deutscher Abstammung. Zu seinem aufenthaltsrechtlichen Status mochte die Polizei am Samstag noch keine Angaben machen: Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05952-93450 bei der Polizei Sögel zu melden. Gegen den Mann wird wegen Beleidigung und Androhung schwerer Straftaten ermittelt.