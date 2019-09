Werlte. Der Herbstmarkt in Werlte ist am Freitagabend gestartet. Mit Freibier, angestochen von Bürgermeister Daniel Thele, wurde die viertägige Kirmes offiziell eröffnet.

Thele zeigte sich erfreut, den Bürgermeister der polnischen Partnerstadt Lidzbark Warminski, Jacek Wisniowski, begrüßen zu dürfen. Zum Herbstmarkt herrsche glücklicherweise „traumhaftes Wetter“, so Thele, der die Feiertage in Werlte „einen Tag vor der Wiesen“ eröffnen konnte.

Danach machten sich der Bürgermeister und zahlreiche Gäste auf den traditionellen Rundgang über den Kirmesplatz, wobei einige Stände besucht wurden. Am Samstag findet – neben dem bunten Kirmestrubel an allen Tagen in der Stadt – von 15 bis 17 Uhr ein Seniorennachmittag statt. Die Gewerbe- und Verkaufsausstellung ist Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Auch die Geschäfte stehen an beiden Tagen bis 18 Uhr offen.

Im Festzelt werden am Samstagabend ab 21 Uhr auf der Megaparty Sängerin „Blümchen“ und Comedian und Moderator Oliver Pocher erwartet. Am Montag beginnt ebenfalls im Festzelt ab 10 Uhr ein Oktoberfest mit der Band „Würzbuam“. Die Gewinnauslosung der HGV-Verlosung beginnt um 14 Uhr Uhr im Gewerbezelt.