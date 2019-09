Verkehrshelfer in Werlte durch Bulli-Fahrer genötigt CC-Editor öffnen

Einer der beiden Verkehrshelfer hatte seine Kelle ausgestreckt, um das Fahrzeug zu stoppen. Der Bulli-Fahrer ignorierte das Stoppzeichen zunächst, hielt dann aber doch an. Symbolfoto: dpa

Werlte. Zwei Verkehrshelfer sind am Mittwochmorgen an der Loruper Straße in Werlte durch den Fahrer eines olivgrünen Bullis genötigt worden. Der Mann hat ihnen unter anderem den Mittelfinger ausgestreckt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und hat ein durch Zeugen abgelesenes Kennzeichen des Fahrzeugs veröffentlicht.