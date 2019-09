Vrees. Den letzten und entscheidenden Baustein ihres Altwerden-Projekts geht die Gemeinde Vrees derzeit an. Für den Bau eines Pflegehauses ist nun eine Förderung von 500.000 Euro bewilligt worden.

Den Zuwendungsbescheid über eine halbe Million Euro haben Norbert Wencker und Wilhelm Sap vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) am Dienstag an Bürgermeister Heribert Kleene übergeben. Nach 15 Jahren sei das Projekt nun fast komplett, sagte Kleene. Die Zile-Mittel (Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung) umfassten die sogenannte Grundversorgung, wie Wencker mitteilte. Dazu zähle auch das Wohnangebot, das in Vrees unter dem Aspekt des demografischen Wandels ausgebaut werde.

Mit dem Altwerden-Projekt wird laut Kleene angestrebt, alle Bewohner von der Geburt bis zum Tod in der Dorfgemeinschaft leben zu lassen. Dafür wurde bereits 2014 ein neues Bürgerhaus mit Verwaltung und Tagespflege gebaut, 2018 folgten in direkter Nachbarschaft fünf Seniorenwohnungen samt umfangreicher, altersgerechter Assitenz- und Kommunikationstechnik. Jetzt wird das Pflegehaus, das einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft gleichkommt, gebaut. Somit ensteht ein Gebäudeensemble mit innenhofähnlicher Situation hinter dem Bürgerhaus.

Mit dem Projekt setze die Kommune "eine Duftmarke auf Landesebene", sagte ArL-Dezernatsleiter Wencker. Das Vorhaben, das bereits auf sehr viel Interesse gestoßen sei, habe besten Modellcharakter für weitere Kommunen. Kleene teilte mit, dass in den vergangenen Jahren weit mehr als 1000 Gäste aus dem In- und Ausland in Vrees gewesen seien, um sich die Pläne erklären zu lassen. Auch der Landtagsabgeordnete Bernd Busemann (CDU) bezeichnete die Gemeinde Vrees als Vorbild für weitere Kommunen, in der es viele tatkräftige Mitwirkende gebe. Nicht nur deshalb, auch aufgrund der guten Ausarbeitung der Anträge habe Vrees "ganz oben auf der Liste der Förderanträge gestanden und den Höchstbetrag erhalten", so Wencker.

Kosten von 1,6 Millionen Euro

Das Geld fließt in ein etwa 750 Quadratmeter großes Gebäude, das in L-Form entsteht und nach erster Schätzung gut 1,6 Millionen Euro kostet. Darin finden sich, so berichtete es Architektin Andrea Niedenhof aus Vrees, insgesamt zwölf kleine Wohnungen mit Bädern und Pantry-Küche wieder. Zudem soll im Innern ein zentraler, heller Raum geschaffen werden, in dem gemeinsam gegessen werden kann. Auch soll in der Küche gemeinsam gekocht oder gebacken werden. Ein weiterer Mehrzweckraum könnte auch von Angehörigen genutzt werden, etwa wenn diese spontan von auswärts anreisen müssten. Pflegepersonal sei immer vor Ort, die Bewohner könnten aber selbst wählen, welchen Dienst sie in Anspruch nehmen wollen, ergänzte Kleene.

Schon in diesem Jahr soll, so der Bürgermeister, der Baustart erfolgen. Bis zum Ende des kommenden Jahres sollen dann alle Bauwerke des Altwerden-Projektes im ortstypischen Stil fertig sein.