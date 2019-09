Politik entscheidet am Dienstag über Umbau der Vreeser Grundschule CC-Editor öffnen

Diskussionen hat es über den künftigen Platzbedarf in der Grundschule Vrees gegeben. Foto: Archiv/Gemeinde Vrees

Vrees/Werlte. In der Grundschule in Vrees herrscht Platznot. Darüber, ob und wie viele Klassenräume angebaut werden sollen, wird am Dienstag der Werlter Samtgemeindeausschuss entscheiden.