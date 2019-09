Werlte. Zum Herbstmarkt laden die Stadt Werlte, der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Werlte, der Festwirt und zahlreiche Schausteller von Freitag, 20. September, bis Montag, 23. September, auf den Hümmling ein.

Von den Veranstaltern wurde ein vielfältiges Programm erstellt, das zahlreiche Gäste aus nah und fern nach Werlte führen und bestens unterhalten soll, heißt es seitens der Organisatoren, Marktmeister Markus Thiel von der Stadt Werlte und dem HGV-Vorsitzenden Dirk Pommerinke.



Start am Freitag um 17 Uhr

Auf dem Festplatz rund um das Werlter Rathaus erwartet die Besucher des Herbstmarktes ab der offiziellen Eröffnung am Freitagabend um 17 Uhr und an den darauffolgenden drei Kirmestagen buntes Markttreiben und ein Programm mit zahlreichen Fahrgeschäften, Buden und Marktständen.

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher auch im Festzelt hinter dem Rathaus. Der Oktoberfest-Frühschoppen am Montag ist für viele Werlter und ihre Gäste ein gesetzter Termin. In diesem Jahr sind die "Würzbuam" als musikalischer Hauptact geladen und werden für die richtige Oktoberfeststimmung sorgen.

"Blümchen" am Samstag zu Gast

Am Samstagabend sind der 1990er-Jahre-Star "Blümchen" und Oliver Pocher zu Gast in Werlte. Am Freitagabend wird im Festzelt ab 20 Uhr der „Hümm-Star“ gesucht. Die drei Kandidaten Tim Mahn sowie die Bands "Bourbon Connection" und "Exceed-The Music" hatten sich im Vorfeld online für das Finale qualifiziert, bei dem Moderatorin Kaya Laß am Ende den ersten Hümm-Star überhaupt präsentieren wird.

Ein Gewerbezelt ist ebenfalls auf dem Marktplatz aufgebaut, in dem sich einige Gewerbetreibende der Stadt mit ihren aktuellen Angeboten zum Herbstmarkt präsentieren. Dort findet am Montagnachmittag auch die stets mit Spannung erwartete Verlosung des HGV Werlte statt. Wieder bietet sich jedem Losinhaber die Möglichkeit, mit nur einem Los neben zahlreichen weiteren Preisen ein neues Auto, einen Skoda Citigo, zu gewinnen.

"Bummelpass" erhältlich

Die Werlter Geschäfte laden zum Herbstmarkt zum verkaufsoffenen Sonntag ein und öffnen auch am Samstag ihre Türen bis 18 Uhr. Der "Bummelpass", der bis Freitag im Rathaus erworben werden kann, ermöglicht den Herbstmarktbesuchern bis 16 Jahren, etliche der Kirmesattraktionen vergünstigt zu genießen und auch der Samstag bietet als Familientag viele Ermäßigungen.