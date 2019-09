Werlte. 40 Musiker des Werlter St.-Sebastianus-Orchesters sind jetzt in den Schwarzwald gereist und haben die Freunde des Musikvereins Döggingen besucht.

Seit mehr als 30 Jahren besteht die Freundschaft zwischen den beiden Musikvereinen aus Döggingen und Werlte, wie es in einer Mitteilung des Werlter Orchesters heißt. Seither besuchen sich die Vereine immer wieder gegenseitig. In diesem Jahr machten sich die Werlter auf den 732 Kilometer langen Weg in Richtung Süden, um ein gemeinsames Wochenende zu verbringen. Dabei wurden auch Gastgeschenke ausgetauscht:

Mit einem musikalischen Empfang begrüßten die Dögginger die emsländischen Gäste am Freitag. Nach einem kurzen Aufenthalt in den Gastfamilien gab es einen gemütlichen Grillabend, bei dem alte Freunde wieder getroffen und neue Freundschaften geschlossen wurden. Am Samstag stand ein Besuch beim Rheinfall in Schaffhausen in der Schweiz an. Anschließend spielten das Werlter Orchester die musikalische Eröffnung des Brunnenfestes in Döggingen. Am Sonntag gab es noch einen musikalischen Frühschoppen, bevor sich die Werlter wieder auf den Heimweg machten.