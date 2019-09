In Vrees wird am Wochenende Kirmes gefeiert CC-Editor öffnen

Am Samstag und Sonntag wird in Vrees gefeiert. Foto: Gemeinde Vrees

Vrees. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, findet die Kirmes in Vrees auf dem Schützenplatz statt. Die Veranstaltung beginnt am Samstagabend um 19.30 Uhr mit einer Playbackshow.