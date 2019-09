Werlte. Seit diesem Kindergartenjahr verfügt die Stadt Werlte über 80 zusätzliche Plätze für die Kinderbetreuung. Der Neubau der Krippe St. Anna und ein Anbau am Kindergarten St. Klara sind am Freitag offiziell eingeweiht worden.

Wie geplant ist das neue Gebäude neben dem Kindergarten St. Sixtus bereits im August an den Start gegangen. Entstanden ist ein knapp 600 Quadratmeter großer Bau mit zwei Gruppen für 30 Kinder und Nebenräumen sowie Sanitäranlagen. Großes Lob gab es von allen Seiten für die Einrichtung, die aufgrund von fehlenden Betreuungsplätzen dringend notwendig geworden war. Aus diesem Grund sind auch am St.-Klara-Kindergarten Container für zwei neue Gruppen angebaut worden.

Erfreut über die hellen und freundlichen Räume zeigte sich Werltes Bürgermeister Daniel Thele bei er Eröffnungsfeier in der Krippe. Das neue Gebäude habe "alles, was sich Kinder wünschen und die Erzieherinnen erwarten". Lob gab es auch für das Engagement der Beschäftigten der Krippe, die nicht nur mit familienfreundlichen Öffnungszeiten, sondern auch durch die Förderung der Integration sowie der sprachlichen und sozialen Kompetenz dafür sorgten, dass "die Kitas in Werlte einen guten Ruf genießen", so Thele. An den Kosten, die zum Baustart mit 1,4 Millionen Euro beziffert worden waren, beteiligen sich laut Thele der Landkreis und das Land Niedersachsen. Die Hälfte der Kosten könne habe so eingeworben werden können. Auch die Arenberg-Stiftung in Meppen hatte sich an der Finanzierung beteiligt.

Dass sich die Anmeldezahlen in den Krippen stak zunehmen, das betonte Thomas Plogmann, beim Bistum Osnabrück für die Kindertagesstätten zuständig, in seinem Grußwort. 2007 habe das Bistum die erste Krippe in eigener Trägerschaft in Aschendorf eröffnet. Damals habe man berechnet, dass eine Krippe für etwa 4000 Einwohner gezählt werden müsse. "Heute benötigt man eine Krippe pro 1200 Einwohner", so Plogmann, der sich über den hohen Baustandard in Werlte freute. Unter diesen Umständen könne "tolle Arbeit" geleistet werden, die aber auch nicht immer einfach sei. In Werlte sei die Krippe nun die dritte Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft, so Plogmann, der auch darauf hinwies, dass es im Bistum Diskussionen darüber gebe, wie viele Kitas noch getragen werden sollen.

Froh darüber, dass die Krippe in Werlte eröffnet werden konnte, zeigte sich auch der stellvertretende Landrat und ehemalige Werlter Bürgermeister Willfried Lübs. Die Krippe sei "ein Ort zum wohlfühlen, in dem die Kinder individuell gefördert werden", so Lübs. Somit werde man mit der frühkindlichen Bildung auch dem Anspruch der Eltern gerecht. Dies bestätigte auch Pastor Josef Wilken von der Pfarreiengemeinschaft Osthümmling mit Sitz in Werlte. Die vorschulische Bildung für alle Kinder, auch diejenigen, die nicht Deutsch als Muttersprache lernten, stehe im Fokus. Im neuen Gebäude, dass er auch segnete, herrsche "ein gutes Raumfeeling", so Wilken.

Auf Entdeckungsreise gehen die Kinder derzeit im neuen Krippenhaus, wie Carina Böckmann, Leiterin des Familienzentrums St. Sixtus, mitteilte. Die Bauphase sei spannend, aber auch anstrengend gewesen. Doch jetzt sei "Platz zum spielen, toben, lachen, trösten und schlafen", wie Böckmann sagte. Auch für die Erzeiherinnen sei in der neuen Krippe eine gute Arbeit möglich. Silvia Deters, Leiterin des Kindergartens St. Klara, berichtete über den Anbau von Containern, in dem zwei Gruppen mit 50 Kindern Platz haben. Einige Restplätze seien noch frei, und auch die Arbeit in den neuen Räumen funktioniere sehr gut. An diesem Sonntag, 8. September, laden beide Einrichtungen zum Tag der offenen Tür ein.