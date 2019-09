Friesoythe/Werlte. Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 72 in Friesoythe, den nach Angaben der Polizei ein 25 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Werlte verursacht hat.

Der Emsländer war am Donnerstag um 12.05 Uhr auf der Thüler Straße (B72) unterwegs. Vor ihm fuhren ein 43-jähriger und ein 48-jähriger Oldenburger in einem Transporter. Dass diese mit dem Transporter nach links in den Thüler Kirchweg abbiegen wollten, bemerkte der Werlter der Polizei zufolge zu spät. Er fuhr mit seinem 40-Tonner, einem Tiertransporter, auf.

Durch den Zusammenstoß wurde einer der beiden Oldenburger schwer verletzt, der andere leicht. Auch der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser verbracht. Der Lkw wurde abgeschleppt.