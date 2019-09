Werlte. Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren keine Fördermittel für die Sanierung der Post- und der Hauptstraße in Werlte gegeben hat, stellt die Stadt nun einen dritten Antrag im Rahmen der Dorferneuerung.

Wie im jüngsten Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tourismus mitgeteilt wurde, seien die Anträge für die Neugestaltung der Hauptstraße und der Poststraße mit einem Minikreisel und einem Multifunktionsplatz im vergangenen Jahr aufgrund nicht ausreichender Fördermittel nicht bewilligt worden. Mit dieser Maßnahme soll der Abschluss des bereits in 2017 fertig gestellten ersten Teilabschnitts der Poststraße erfolgen. Die Dorferneuerungsmaßnahme im Stadtkern wird mit dieser Maßnahme nach Süden hin abgerundet.

Neuer Kreisverkehr

Dabei soll der Knotenpunkt, wie an der Hauptstraße, als Minikreisel an Poststraße/Kellerstraße/Wehmer Straße/Molkereistraße mit einem Durchmesser von 22 Metern gestaltet werden. Zudem soll ein multifunktionaler Platz in „Pastors Garten“ auf dem Gelände der katholischen Kirche entstehen. Die Pläne sehen vor, Sitzmöglichkeiten und eine fünf mal zehn Meter große Bühne zu errichten. Darüber hinaus ist im Bereich der Poststraße der Neubau der Regenwasserkanalisation vorgesehen.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf etwa 1,1 Millionen Euro. Eine Förderung durch die Dorferneuerung werd voraussichtlich in Höhe von derzeit 53 Prozent der förderfähigen Kosten zu erwarten sein, höchstens jedoch 500.000 Euro. Den Herstellungskosten im Rahmen der Dorferneuerung sind noch Kosten für die Sanierung der Regenwasserkanalisation in Höhe von 500.000 Euro € hinzuzufügen. Damit ergibt sich eine Gesamtinvestition von etwa 1,6 Millionen Euro, davon sind etwa 1,1 Millionen Euro förderfähig. Der Antrag muss bis zum 15. September gestellt werden, um im kommenden Jahr mit dem Bau beginnen zu können.

Hauptstraßensanierung frühestens 2021

Erst ein Jahr später soll die Erneuerung der Hauptstraße in Angriff genommen werden. Ein Antrag auf Fördermittel wurde aber schon jetzt auf den Weg gebracht. Als weitere Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung Werlte ist die Neugestaltung der Fahrbahn und Nebenanlagen der Hauptstraße von der Albert-Trautmann-Apotheke bis einschließlich des Knotenpunktes Hauptstraße/Molkereistraße geplant. Mit dieser Maßnahme erfolgt die konsequente Weiterführung der Neugestaltung der Hauptstraße im Zuge der Dorferneuerung, heißt es in der Beschlussvorlage der Sitzung.

Der Generalentwässerungsplan der Stadt Werlte empfiehlt für den Bereich der Kreuzung Hauptstraße/ Molkereistraße den Ausbau der Regenwasserkanalisation mit größeren Rohrquerschnitten von einem Meter. Nach der Kostenschätzung sind Herstellungskosten in Höhe von etwa 710.000 Euro zu erwarten. Bei entsprechender Förderung durch die Dorferneuerung in Höhe von 53 Prozent wären Einnahmen in Höhe von etwa 376.000 Euro zu erwarten. Den Herstellungskosten der Dorferneuerung sind die Kosten des Neubaus der Regenwasserkanalisation in Höhe von 85.000 Euro zu ergänzen. Damit ergibt sich eine Gesamtinvestition von etwa 795.000 Euro. Der Bau soll 2021 gestartet werden. Letztlich wird der Stadtrat am 24. September über das weitere Vorgehen entscheiden.