Spatenstich zum neuen Pflegehaus in Gehlenberg

Am neuen Pflegehaus in Gehlenberg ist der erste Spatenstich vollzogen worden. Foto: Anni Knipper

Gehlenberg. In unmittelbarer Nähe zur Kirche, zur Schule und zum Kindergarten entsteht am Pfarrheim in Gehlenberg ein Anbau, der eine Tagespflege, einen ambulanten Pflegedienst, eine ambulant betreute Wohngemeinschaft und fünf Wohnungen für betreutes Wohnen beinhaltet. Der Baustart ist nun mit dem Spatenstich offiziell vollzogen worden.