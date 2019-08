Werlte. Der Musikwettbewerb „HümmStar“ der Samtgemeinde Werlte geht in die nächste Runde. Nachdem sich Bands und Solokünstler mit Videos angemeldet haben, kann nun online für die Musiker abgestimmt werden.

Auf den Internetseiten Youtube, Facebook und Instagram können unter dem Suchbegriff "Hümmstar" bis zum 6. September (23.59 Uhr) die Stimmen abgegeben werden. Wie Organisator Andy Albers von der Samtgemeinde Werlte mitteilt, ist von Rock, Pop und Metal bis hin zu Elektro alles dabei. Die Interpreten der drei am besten bewerteten Videos werden am 20. September live auf der Bühne beim Herbstmarkt in Werlte um den Titel „HümmStar“ spielen.

Insgesamt drei Songs werden pro Teilnehmer gespielt, inklusive einer „Spezialaufgabe“. Danach entscheiden das Publikum und eine Jury über den Sieger. Der Gewinner erhält 1000 Euro und eine professionelle Studioaufnahme eines Songs. Auf dem Herbstmarkt wird die Moderatorin Kaya Laß vom Radiosender Antenne Niedersachsen durch den Abend führen.