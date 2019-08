Lorup. Für eine besondere Idee und deren Umsetzung sind jetzt zwei Loruper Jungen von Bürgermeister Wilhelm Helmer geehrt worden. Sie hatten an verschiedenen Plätzen im Ort Müll gesammelt.

Wie die Gemeinde mitteilt, haben Marco Wanke (9) und Jonas Perk (7) eigenständig eine Aufräumaktion gestartet. Sie hatten sich für eine saubere Umwelt engagiert, zwei große Säcke voll Müll im Osternbrink gesammelt und anschließend eine Botschaft an Bäumen veröffentlicht, dass der Müll auch in die Mülleimer geworfen wird.

Daraufhin sind die tatkräftigen Schüler in das Rathaus der Gemeinde Lorup eingeladen worden. Bürgermeister Wilhelm Helmer bedankte sich herzlich bei den beiden und überraschte sie mit Fußbällen und Süßigkeiten. Auch in Zukunft wollen die Jungen in ihrer Freizeit die Umwelt sauber halten und Müll in ihrer Umgebung einsammeln.