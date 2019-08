Rastdorf. Die Kinder der Kombiklasse 3/4 an der Grundschule Rastdorf können seit diesem Schuljahr mit "LegoEducation WeDo 2.0"-Kästen technische Modelle konstruieren und programmieren.

Dabei handelt es sich um ein handlungsorientiertes Lernkonzept, das für naturwissenschaftlich-technische Themen begeistert und so nachhaltiges Lernen ermöglicht, heißt es in einer Mitteilung der Schule. „Kinder mögen bauen und konstruieren ausgesprochen gern, sodass von vornherein die Lernmotivation sowohl bei unseren Jungen als auch bei unseren Mädchen hoch ist“, so Schulleiterin Bettina Lukas. „Dadurch leisten wir einen weiteren Beitrag zur Förderung im MINT-Bereich. Der Umgang mit den Materialien unterstützt nämlich schon früh erste Einsichten in Mechanik, Elektronik und Informatik.“

Ermöglicht wurde die Anschaffung der Kästen durch eine Förderung des VDI Technikfonds. Dieser hatte dem Antrag der Schule "zur Stärkung der technischen Bildung im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bereich" zugestimmt. Darüber hinaus wurde ein weiterer Antrag, der an die Aloys-Wobben-Stiftung gerichtet wurde, befürwortet.

Konstruktionen fernsteuern

Mithilfe der vom Schulträger zur Verfügung gestellten iPads können die Grundschüler nun unter Verwendung spezieller Apps kleine Programme schreiben, die ihre gebauten Konstruktionen über Bluetooth in Bewegung versetzen. Dafür erhalten die Kinder im Rahmen von Freiarbeitsphasen, Sachunterrichts- und AG-Zeiten ausgiebig Zeit, um intensiv an ihren Modellen zu arbeiten, wie die Schule weiter mitteilt.

Durch die weiteren Fördergelder wird die Grundschule mit Unterstützung des Fördervereins zukünftig noch Erweiterungen anschaffen können. An dieser Stelle richtet die Schulleitung im Namen aller Beteiligten ein herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen für die Vergabe der Fördermittel aus.