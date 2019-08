Werlte. Das Bild der Stadt Werlte verändert sich: Im Ortskern baut die katholische Kirchengemeinde St. Sixtus derzeit ein neues Gemeindezentrum. Danach stehen aber noch weitere Neuerungen an.

Der Baustart habe sich etwas verzögert, wie Pfarrer Josef Wilken im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt. Nachdem die Firmen ihre Arbeit aufgenommen haben, gehe es aber zügig voran, so Wilken. Der 640 Quadratmeter große Anbau, der neben dem Pfarrhaus an der Hauptstraße entsteht, wird in Holzrahmenbauweise errichtet. Somit steht schon nach wenigen Wochen das Grundgerüst der Erweiterung. Auch die Maurer haben bereits begonnen, das Gebäude mit Klinkersteinen zu ummauern.

Herzstück des neuen Gemeindezentrums, das aus zwei neuen Gebäudeteilen besteht, wird ein 125 Quadratmeter großer Gemeindesaal, den Wilken bei einem Rundgang über die Baustelle mit Ulrike Nortmann vom Kirchenvorstand, Andrea Koldemeyer vom Pfarrgemeinderat und Rendantin Birgit Hanekamp vorgestellt hat. Das erklärte Ziel sei, eine Begegnungsstätte mit Mehrgenerationen-Charakter zu schaffen, so Wilken. Die neuen Räume, zu denen noch mehrere Gruppenräume für Messdiener oder Katholische Jugend zählen, werden deshalb auch barrierefrei eingerichtet. Alle Räume sind mit großen Fenstern ausgestattet, die Gebäudeteile werden durch ein Dach verbunden. Im hinteren Bereich werden Lagerräume, etwa für das Zeltlager, geschaffen.

Der vom Bistum vorgeschlagene Plan zur Umnutzung der Gebäude sei gleichermaßen "spannend wie richtig", meint Nortmann. Denn nachdem der Anbau fertiggestellt ist, wird das Sixtushaus an der Poststraße saniert. Dort wird dann Pfarrer Wilken eine neue Wohnung beziehen, zudem entsteht eine Gästewohnung und ein Besprechungsraum. Die Bücherei im Erdgeschoss bleibt, hinzu kommt das neue Pfarrbüro für die Mitarbeiter. Nachdem der Umzug vom jetzigen Pfarrhaus in das Sixtus-Haus erfolgt ist, wird das Pfarrhaus umgebaut. Unter anderem erhält es eine neue Küche.

Die Kosten von insgesamt 1,45 Millionen Euro teilen sich laut Wilken auf 1,1 Millionen Euro für Anbau und den Umbau des Pfarrhauses sowie 350.000 Euro für die Sanierung des Sixtus-Hauses auf. Am Anbau beteiligt sich das Bistum Osnabrück mit etwa 350.000 Euro, die Stadt Werlte und der Landkreis Emsland fördern das Projekt mit jeweils 200.000 Euro. Die restlichen 350.000 Euro trägt die Kirchengemeinde St. Sixtus. Für den Umbau des Sixtushauses zum Pfarrhaus wird das Bistum etwa 60 Prozent zahlen. Die Planungen sehen vor, im kommenden Jahr das Sixtushaus umzubauen und 2021 das Pfarrhaus zu sanieren.

Um Gelder für die Innenausstattung zu generieren, plant die Kirchengemeinde ein Patenprogramm für neue Tische und Stühle. Am Pfarrfest am 8. September wird das Programm gestartet. Die Namen der Sponsoren werden im Anschluss auf einer Wand im Eingangsbereich des neuen Gemeindezentrums verewigt.