Werlte. Über die Frage, wie es gelingen kann, mehr Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, haben sich Generalvikar Theo Paul, Caritasdirektor Franz Loth sowie das Unternehmerehepaar Ansgar und Gesine Kleymann aus Werlte befasst.

Ansgar Kleymann, Geschäftsführer von Kleymann Oberflächentechnik, ist seit wenigen Monaten Mitglied der Vollversammlung der IHK Osnabrück/Emsland/Grafschaft Bentheim. Er möchte das Thema Inklusion nun von Unternehmerseite stärker in den Blick nehmen. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. "Nicht ausschließlich, aber natürlich auch unter dem Eindruck fehlender Fachkräfte, messe ich dem Thema eine große Bedeutung zu“, erklärte Kleymann. Im Idealfall, so Kleymann weiter, ergebe sich für Unternehmen und Beschäftigte "eine klassische Win-Win-Situation".

Generalvikar Theo Paul begrüßte den Brückenschlag: „Es zeigt sich hier wieder, wie gut die Zusammenarbeit zwischen regionaler Wirtschaft und Einrichtungen der Behindertenhilfe im Emsland funktioniert.“ Caritasdirektor Franz Loth ergänzte: „Von diesem guten Miteinander profitieren alle Bevölkerungsgruppen und eben auch Menschen mit Behinderungen. Darüber freue ich mich sehr.“

Um das Thema voranzutreiben, soll es bereits in Kürze ein weiteres Gespräch geben, indem Kleymann unter anderem Kooperationsmöglichkeiten mit dem für Werlte zuständigen St.-Lukas-Heim in Papenburg ausloten möchte. „Dabei geht es nicht nur um unser eigenes Unternehmen, sondern auch um die Frage, wie das Thema auf breiterer Basis in die Unternehmerschaft hinein transportiert werden kann, und wie die Unternehmen im Emsland die sich daraus ergebenden Chancen erkennen können“, so Kleymann. Schließlich gelte es zu klären, was die Unternehmen brauchen, um sich in Sachen Inklusion stärker zu engagieren.