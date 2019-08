Werlte. Das Werlter Theikenmeer führt seit Wochen nur sehr wenig Wasser. Dem Ortsverein Werlte des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) bereitet das aber noch keine Sorge.

Die langanhaltende Trockenheit der letzten Monate hat sich auch beim Theikenmeer ausgewirkt. Der Wasserspiegel ist stark gesunken, so dass weite Randbereiche freigelegt wurden und zurzeit kein überschüssiges Wasser aus dem See in die wiedervernässten Gebiete im Bereich der Hochmoor- Renaturierung abgegeben werden können.

Es ist noch genügend Wasser vorhanden, so dass die vielfältige Tierwelt in und auf dem See nicht gefährdet ist, sagte Nabu-Ortsvereinsvorsitzender Hermann Brinker auf Anfrage unserer Redaktion. Die vielfältige Vogelwelt auf dem See arrangiere sich mit der Situation. Das Theikenmeer werde nicht durch Grundwasser, sondern durch Zuflüsse aus dem Wehmer Graben gespeist. Der Graben habe in der letzten Zeit aufgrund des ausgebliebenen Regens nicht genügend Wasser geführt. Man sei optimistisch, dass die Niederschläge der letzten Tage für genügenden „Nachschub“ sorgen werde.

Bereits im vergangenen Jahr war die Trockenheit unter anderem ein Thema beim Besuch des Präsidenten des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), Olaf Tschimpke. Damals erklärte Projektleiter Manfred Neubert, dass die Trockenheit keine negativen Auswirkungen auf das Theikenmeer habe.