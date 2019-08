Werlte. Seit 2014 werden in Werlte die Pläne für den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage vorangetrieben. Jetzt ist mit dem ersten Bauabschnitt ein zentraler Teil der neuen Anlage fertig geworden - jedoch teurer als ursprünglich geplant.

Die Anlage soll, da die Anlage derzeit an der absoluten Kapazitätsgrenze arbeitet, bis zum Jahr 2027 zentralisiert und zukunftsfähig gemacht werden. Die Kläranlage in Lorup wird dann abgeschaltet. Mit dem ersten Bauabschnitt ist die Kommune diesem Ziel ein großes Stück näher gekommen. In den vergangenen zwei Jahren sind auf dem Betriebsgelände am Raddeweg ein neues Einlaufbauwerk mit Sandfang, ein Vorklärbecken sowie ein Faulturm mit Maschinenhaus und Blockheizkraftwerk samt Gasspeicher errichtet worden.

2014 hatte die Samtgemeinde noch mit Kosten von sechs Millionen Euro kalkuliert, wie Samtgemeindebürgermeister Ludger Kewe im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Letztlich habe der erste Abschnitt aber sieben Millionen Euro gekostet. Grund dafür seien die stark gestiegenen Kosten im Bausektor, die die Preise in den vergangenen Jahren in die Höhe haben schnellen lassen. Positiv sei jedoch, dass die erneut vor dem Baustart 2017 kalkulierten Kosten von 7,3 Millionen Euro etwas unterschritten wurden.

Auch der Fertigstellungstermin habe sich aufgrund schlechter Wetterbedingungen um einige Monate verzögert. "Aufgrund des starken Regens ist die Baugrube fast vollgelaufen", berichtet Wilfried Schwarte, im Bauamt der Samtgemeinde zuständig für den Umbau der Anlage. Mittlerweile stehen die Gebäude, und auch ein Probelauf hat bereits stattgefunden, wie Abwassermeister Sven Schwarte auf einem Rundgang durch die neue Anlage erklärt. Die Inbetriebnahme steht kurz bevor, im Anschluss daran soll das bisherige Einlaufbauwerk abgerissen werden.

Im neuen, zwölf Meter hohen Faulturm finden im aus dem Abwasser gefilterten Klärschlamm in einer sauerstofflosen Umgebung bei konstanten 37 Grad Abbauprozesse statt. Dabei entsteht Methan, dass im ebenfalls neuen Blockheizkraftwerk verstromt werden soll. Um die biologischen Prozesse im Turm mithilfe von Bakterien zu starten, ist ein sogenannter Impfschlamm nötig. Dieser Prozess, der sorgfältig überwacht werden muss, kann bis zu einem halben Jahr dauern, wie Abwassermeister Schwarte berichtet. Dann können die Bakterien die Arbeit aufnehmen und Gas produzieren.

Mit diesem Gas, verstromt in einem neuen Blockheizkraftwerk, soll künftig mehr als 50 Prozent des Energiebedarfs der Kläranlage gedeckt werden. Auch die Entsorgung des Klärschlamms sinkt von 1600 auf 1000 Tonnen im Jahr. Zudem verringerten sich die Kohlenstoffdioxidemissionen pro Jahr um 157 Tonnen.

Im nächsten Bauabschnitt wird bis zum Jahr 2022 ein neues Nachklärbecken errichtet. Das alte Becken ist 40 Jahre alt und muss ersetzt werden, wie Sven Schwarte erklärt. Zudem wird in diesem Zeitraum noch die Belebung erweitert. In Bauabschnitt drei, der bis zum Jahr 2025 geplant ist, wird eine Druckrohrleitung von der Kläranlage in Lorup samt Pumpwerk und Ausgleichsspeicher gebaut. Dann wird das gesamte Abwasser aus der Anlage in Lorup nach Werlte gepumpt und dort gereinigt.

Bis 2027 wird ein neues Betriebsgebäude und eine Schlammentwässerung in Werlte gebaut. Sobald dieser Schritt vollzogen ist, wird die Anlage in Lorup stillgelegt. Alle weiteren Bauabschnitte kommen, so teilt es Kewe mit, wieder auf den Prüfstand, wie werden politisch beraten und vom Samtgemeinderat beschlossen. Ursprünglich waren im Jahr 2014 Gesamtkosten in Höhe von 17 Millionen Euro angesetzt worden. Wie teuer das dann 13 Jahre dauernde Projekt letztendlich im Jahr 2027 sein wird, kann aufgrund möglicher Preisänderungen am Markt derzeit noch nicht abgesehen werden, da sind sich die Verantwortlichen einig.