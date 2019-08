Werlte. Eine 63-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Werlte schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Beamten war die Frau mit ihrem Elektrofahrrad gegen 9.45 Uhr auf dem Radweg entlang der Hauptstraße unterwegs. Als sie an einem Fußgängerübergang die Fahrbahn überqueren wollte, wurde sie offenbar von einem in Richtung Oldenburger Straße fahrenden 68-jährigen Mann übersehen. Er konnte seinen Mercedes nicht rechtzeitig stoppen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer.