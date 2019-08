Lorup/Hannover. Hinter Tobias Hanekamp liegen drei intensive Jahre: Der Loruper ist einer von 32 Nachwuchsbankern, die den dualen Studiengang „Banking and Finance“ der Berufsakademie für Bankwirtschaft erfolgreich absolviert haben. In Hannover erhielten sie jetzt ihre Bachelorurkunden.

Nach Angaben der Akademie feierten rund 200 Vorstände und Personalverantwortliche der ausbildenden Volksbanken und Raiffeisenbanken, Partner und Angehörige sowie Dozenten mit den Absolventen. In seiner Festrede ermunterte Verbandsdirektor Johannes Freundlieb vom Genossenschaftsverband Weser-Ems Oldenburg, die erworbenen Kompetenzen zu nutzen und Trends wie die digitale Transformation im Bankgeschäft mitzugestalten. „Durch die gemeinsame Ausbildung der Volksbanken Raiffeisenbanken und unserer Berufsakademie sind die jungen Leute auf der ersten Wegstrecke ihrer beruflichen Karriere in Theorie und Praxis sehr gut qualifiziert", wird Freundlieb in der Mitteilung zitiert.

Aufeinander abgestimmt

Die staatlich anerkannte Berufsakademie für Bankwirtschaft bietet ihren akkreditierten Studiengang "Banking and Finance" an den Standorten Hannover und Rastede an. Der Studiengang ist dual, er besteht aus einer aufeinander abgestimmten Kombination aus Praxisphasen in den ausbildenden Banken und einem wissenschaftlichen Studium an der Berufsakademie. Die Berufsakademie wird als gemeinsame Einrichtung des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen Frankfurt, und des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems Oldenburg, betrieben. Die 1995 gegründete Berufsakademie zählt nach eigenen Angaben aktuell rund 100 Studierende und bildet mit mehr als 100 Volksbanken und Raiffeisenbanken aus.

Aus dem Emsland erhielten neben Hanekamp (Raiffeisenbank Lorup) auch Andrea Ewers und Lisa-Marie Mäsker (beide Emsländische Volksbank Meppen) ihre Bachelorurkunden.