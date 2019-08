Lorup. Seit zwei Monaten gibt es eine neue Gruppe in Lorup. Immer Mittwochs treffen sich die Männer, um gemeinsam Boule zu spielen.

Reges Treiben herrscht am Mittwochmorgen hinter dem Rathaus. Die Männer - an diesem Morgen sind acht gekommen - haben sich bereits in Gruppen aufgeteilt. Das Gelände ist im Zuge der 72-Stunden-Aktion der Landjugend Lorup Ende Mai komplett umgestaltet worden. Ein Bouleplatz mit bis zu drei Spielfeldern ist entstanden, Tisch und Sitzgelegenheiten ebenfalls. "Die Gruppe ist aus unserer Stammtisch-Runde entstanden", berichtet Initiator Ludwig Wilkens. Kurz darauf machen sich die Männer ans Werk.

In Zweierteams wird gespielt, zwei gegen zwei. Jeder Spieler hat in dieser Konstellation drei Kugeln in der Hand. Ein Spieler wirft eine kleine Holzkugel, das "Schweinchen", auf das zwölf Meter lange Feld. Dann wirft er eine schwere Metallkugel hinterher. Dann wirft ein Spieler der gegnerischen Mannschaft. Liegt seine Kugel näher am "Schweinchen", der Zielkugel, so muss das andere Team nachlegen. Am Zug ist immer die Mannschaft, deren Kugeln weiter vom "Schweinchen" entfernt liegen.

Eifrig sind die Männer am Werk: Die Kugeln werden gerollt oder geworfen, sodass sie kurz vor der gegnerischen Kugel auf die Erde prallen. Es wird versucht, die Kugeln aus dem Weg zu räumen, um Platz für die eigene Kugel zu machen. So mancher versucht auch, die Zielkugel zu treffen und somit eine neue Situation auf dem Feld zu erzwingen. Teils werden die Würfe lautstark begleitet, klappt ein Wurf und Punkte werden eingeheimst, so klatschen die Männer sich ab. "Etwas Wettkampf ist schon dabei, aber der Spaß steht im Vordergrund", meint Wilkens.



Liegen alle Kugeln eines Teams am "Schweinchen", so sind bis zu sechs Punkte pro Runde drin. Gewonnen hat das Team, das zuerst 13 Punkte hat. Bei mehreren Spielern gibt es auch die Variante, dass drei gegen drei spielen, dann mit jeweils zwei Kugeln pro Person. Beim sogenannten "Tete a tete" wird eins gegen eins mit je drei Kugeln gespielt.



Die Louper Bouler freuen sich über alle Interessierten, die mitspielen möchten. "Um kurz vor zehn Uhr muss man da sein, dann beginnt die Auslosung der Teams", so Wilkens. Nach etwa zwei Stunden ist der Boulevormittag vorbei und es geht ins benachbarte Café. Die Männer sind hochmotiviert bei der Sache, schließlich wollen sie in Zukunft auch mal an Turnieren teilnehmen. Ein Teil der Loruper war neulich in Neulehe zu Gast, wo seit Jahren schon Boule gespielt wird. Etwas Übung sei für Turniere schon noch nötig, meinen die Männer. Etwas Ansporn gibt ihnen schon jetzt die Tatsache, dass derjenige, der die meisten Partien verloren hat, im Anschluss den Kaffee zahlen muss, meint Wilkens und lacht.