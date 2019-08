Werlte. Als ziemlich abenteuerlich hat sich das herausgestellt, was die Polizei bei einer Kontrolle eines Transporters in Werlte entdeckte: Nicht nur der Zustand des Fahrzeugs war ziemlich schlecht, gleich vier Mitfahrer hatten es sich auf einfachen Stühlen bequem gemacht.

Der weiße Transporter war bereits in der vergangenen Woche auf der Sögeler Straße kontrolliert worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest. Es gab Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung, dem Zustand der Reifen und an der Karosserie.

Zudem beförderte der Fahrer acht weitere Personen, wobei es sich vier der Mitfahrer auf Stühlen im hinteren Teil der Ladefläche bequem gemacht hatten. Der illustren Gesellschaft wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihn erwartet zudem ein Bußgeldverfahren.