Lorup. Beim Besuch des Milchviehbtriebs von Markus Schwarte in Lorup hat sich der agrarpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Hermann Grupe, über die digitale Ausrichtung der konventionellen Tierhaltung informiert. Später lud die FDP Emsland Nord zu einer Diskussionsrunde nach Rastdorf ein.

Grupe besuchte den Hof Schwarte gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern der FDP-Ortsgruppe Emsland Nord. Der Landwirt erklärte seinen konventionell arbeitenden Betrieb und führte den Besuchern die Funktionsweise eines Melkroboters vor, teilte die FDP mit. Grupe, der selbst Landwirt ist und mit seinen Söhnen einen Ackerbaubetrieb im Weserbergland führt, zeigte sich beeindruckt und betone, dass die Digitalisierung mittlerweile für die moderne Landwirtschaft unverzichtbar sei.

Anschließend folgte eine Diskussionsrunde mit einheimischen Landwirten im Heimathaus in Rastdorf. Grupe forderte einen sachlichen Umgang mit der Landwirtschaft und vor allem der Nutztierhaltung: „Es kann nicht sein, dass unsere heimischen Landwirte permanent als die bösen Massentierhalter an den Pranger gestellt und mit immer mehr Bürokratie belastet werden, während die Bundesregierung mit dem Mercosur-Freihandelsabkommen den Markt für Rindfleisch aus riesigen Mastbetrieben öffnet, für deren Flächenbedarf täglich hektarweise Regenwald zerstört wird.“

Ralf Lukas betonte zudem, dass konventionell arbeitende Betriebe im Emsland gesunde, hochwertige und zugleich bezahlbare Lebensmittel produzierten. „Die von einigen Kritikern in den Raum geworfene Behauptung, es gäbe nur bio oder böse, ist Unfug.“

Weitere Themen des Gedankenaustausches waren die neue Düngeverordnung, Regelungen in der Schweinezucht und die ökologische Situation im Emsland. In diesem Zusammenhang forderte der FDP-Vorsitzende des nördlichen Emslandes, Jan J. Albers, die emsländischen Kommunen auf, mehr Bäume zu pflanzen und ungenutzte Flächen zu renaturieren. „Neue wissenschaftliche Studien haben bewiesen, was eigentlich ohnehin jedem klar sein dürfte: Bäume sind ungemein wichtig für das Klima“, so Albers. Die Kommunen müssten entsprechende Programme auflegen.

Zum Abschluss des Abends lud der Landwirt Josef Klatte aus Rastdorf Grupe dazu ein, beim nächsten Besuch seinen Betrieb zu besichtigen: „Dann können Sie sich davon überzeugen, dass auch die Schweinehalter im Emsland gute Arbeit leisten.“ Der Abgeordnete nahm die Einladung gerne an.