Werlte. Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Werlte hat mit Felix Hahnenkamp einen neuen König. An seiner Seite regiert Schützenkönigin Johanna Jansen.

Gegen mehr als 40 Anwärter musste sich der neue Schützenkönig durchsetzen. In diesem Jahr nahmen neben zahlreichen Männern auch eine Vielzahl an Frauen an dem traditionellen Schießen teil. Dabei konnte zum ersten Mal auch eine Frau in das Stechen vordringen.

Nach zwei Stechrunden setzte sich Hahnenkamp gegen seine zahlreichen Mitstreiter und Mitstreiterinnen durch. In sein Throngefolge beriefen die neuen Majestäten Max Hunfeld und Vera Terhalle, Klaus Bruns und Viktoria Holz, Oliver Scholübbers und Alicia Siemer, Christian und Heike König, Lars Kröger und Maren Meiners, Christoph Dokters und Vera Meiners, Sven Thieben und Alina Müller, Sebastian Spille und Maria Albers, Sebastian Friedemann und Verena Meyer, Thomas Thyen und Christina König, Markus König und Christine Albers, Thomas und Irene Staggenborg, Thorsten Lembeck und Adriana Klose, Hendrik Wessendorf und Elisabeth Hahnenkamp, Alexander König und Anne Haring sowie Hendrik und Melanie Lake.