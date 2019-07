Lahn. Nach insgesamt 32 Jahren ist Karin Thesing als pädagogische Mitarbeiterin aus dem St.-Vitus-Kindergarten in Lahn verabschiedet worden.

Begonnen hatte sie ihre Tätigkeit dort bereits im Jahr 1974 und war dann mit verschiedenen Unterbrechungen insgesamt 32 Jahre in der Einrichtung tätig. Mit einem Abschiedsfest wurde ihr nun der Eintritt in die Altersruhezeit versüßt.

Mit dem eigens für sie gedichteten Lied „Karin, danke schön, danke und auf Wiedersehn“, brachten Kinder und Kolleginnen ihre große Wertschätzung für die langjährige Pädagogin zum Ausdruck. Dem stimmten auch die Vertreter der Kirchengemeinde, Pfarrer Andreas Bleise und Stefan Preut, Bürgermeister Bernd Winkler und Hans Georg Menke als Vertreter der Kommune Lahn sowie die Vertreter des Elternbeirates und die Leiterin des Kindergartens, Maria Nortmann zu. „Eine engagierte Fachkraft wie Karin Thesing ist für Kinder in einer Kindertagesstätte prägend für das ganze Leben, umso mehr freuen wir uns, dass sie bereit ist, weiterhin Vertretungsaufgaben zu übernehmen. Sie ist also eine Karin Thesing i. R. - in Rufweite“, sagte Maria Nortmann.

Ebenfalls mit Dank und Segenswünschen wurde Maria Braak verabschiedet, die nach dreijähriger Tätigkeit im Kindergarten in Lahn eine leitende Aufgabe in der neuen Vreeser Kindertagesstätte übernehmen wird.