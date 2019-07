Werlte. Den Werlter-Samtgemeinde- Pokal, der in diesem Jahr beim SV DJK Schwarz-Weiß Wieste ausgespielt wurde, hat wie im vergangenen Jahr der FC Bockholte für sich entscheiden können.

In drei Gruppen traten die Teams aus der Samtgemeinde gegeneinander an. In Gruppe A traten die Mannschaften von Sparta Werlte, SV Rastdorf, BW Lorup und der FC Bockholte an. Nach spannenden, teils hart umkämpften Spielen setzten sich BW Lorup als Gruppenerster und der FC Bockholte als Gruppenzweiter für das Finale am Freitag durch.





In Gruppe B traten die Mannschaften von Frisia Vrees, SV Eiche Wehm und der Gastgeber mit der Mannschaft SG Lahn/Wieste an. Nachdem Frisia Vrees als Gruppenerster unerwartet die Teilnahme am Finale absagte, entschied sich der SV Wieste, das Finale im Gruppenmodus auszutragen, statt wie geplant mit Halbfinal- und Final- Modus. Tabellenzweiter der Gruppe B und somit Teilnehmer an der Finalgruppe wurde die SG Lahn/ Wieste.

Am Finaltag trafen somit BW Lorup, FC Bockholte und die SG Lahn/ Wieste aufeinander. Nach den ersten beiden Spielen (BW Lorup : SG Lahn/Wieste 3:0 und FC Bockholte : BW Lorup 3:0) waren der BW Lorup und der FC Bockholte punkt- und torgleich. Bei einem hohen Sieg der SG Lahn/Wieste über die favorisierten Bockholter hätte auch der Gastgeber um die Vergabe des Samtgemeinde-Pokals noch mitsprechen können.

Aber der FC Bockholte gönnte der SG lediglich in der Anfangszeit des letzten Spiels den Eindruck der Chancengleichheit. Ab der zweiten Hälfte des Spiels übernahmen die Bockholter dann das Ruder und siegten deutlich und verdient mit 5:1. Für die SG Lahn/Wieste blieb somit nur der dritte Platz hinter dem BW Lorup.









Als Vertreter der Samtgemeinde übergab Wilhelm Bruns die Trophäen an die Vereine. Er bedankte sich beim Gastgeber aus Wieste für die gelungene Organisation und bei den teilnehmenden Vereinen und den Zuschauern, die durch ihre Teilnahme den Fortbestand dieser mittlerweile schönen Tradition des jährlichen Vergleichs aller Samtgemeinde Herrenmannschaften aufrechterhalten. Die Siegerfeier auf dem Sportgelände des SV Wieste ging noch bis spät in die Nacht.