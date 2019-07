Werlte. 15 Mädchen der Oberschule Sögel haben sich über die gewerblichen Berufe des Unternehmens Kleymann Oberflächentechnik in Werlte informiert.

Beim "MinT"-Projekt des Wirtschaftsverbandes Emsland stand vor allem der Praxisbezug im Vordergrund. So beschichteten sie unter Anleitung einen Smiley aus Metall in knalliger gelber Farbe. Unterstützt wurden die Achtklässlerinnen dabei von Rainer Kleymann, Mitglied der Geschäftsleitung, der den Mädchen zunächst den Betrieb und Ausbildungsberufe wie Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstechnik vorstellte.

Vom Aufzeichnen auf einem Metallblech über das Ausschneiden der Werkstücke bis zur Lackierung konnten die Schülerinnen selbst Hand anlegen – oder der Auszubildenden bei der Lackierung über die Schulter schauen. „Die Mädchen waren engagiert dabei. Sie haben sich sehr geschickt angestellt und sehr genau gearbeitet“, lobt Kleymann die Gäste.

„Wir wollen Mädchen ermutigen, auch eine technische Ausbildung in unserem Familienbetrieb anzustreben“, sagt Personalleiterin Gesina Kleymann: „Gerade der Fachkräftemangel bei den technischen und naturwissenschaftlichen Berufen bietet den jungen Frauen gute Chancen auf einen Job mit Perspektiven.“ Auch die "MinT"-Koordinatorin an der Oberschule in Sögel, Monika Schmit, hält das Projekt für sinnvoll. „Die Mädchen erhalten Einblicke in Berufe, die sie sonst nicht kennengelernt hätten und erhalten so eine prima Berufsorientierung.“

Mechtild Weßling vom Wirtschaftsverband Emsland freut sich über die große Bereitschaft der Mädchen, sich über die „klassischen Männerberufe" zu informieren. „Das MinT-Projekt ist ein wichtiger Baustein zur Deckung des zukünftigen Fachkräftebedarfs“, so Weßling. Finanziert wird das Projekt von der Agentur für Arbeit, dem Wirtschaftsverband Emsland und der Bildungsregion Emsland.