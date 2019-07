Werlte. Die Stadt Werlte hat einen Musikwettbewerb ins Leben gerufen: Ab sofort können sich Bands oder Solokünstler für den Titel "Hümmstar" online mit einem Video bewerben.

Über ein Online-Formular auf werlte.de werden die Bewerbungsunterlagen eingereicht. Dort werden auch die Musikvideos hochgeladen. Wie Organisator Andy Albers von der Stadt Werlte mitteilt, gibt es bis zum 16. August, 12 Uhr, die Möglichkeit, die Clips (jeweils ein Lied) hochzuladen. Im Anschluss daran werden die Videos bei Youtube, Facebook und Instagram hochgeladen. Dort kann vom 17. August (9 Uhr) bis zum 6. September (23.59 Uhr) über die Videos abgestimmt werden.

Drei Finalisten spielen live

Die Interpreten der drei am besten bewerteten Videos werden am 20. September live auf der Bühne beim Herbstmarkt in Werlte um den Titel spielen. Insgesamt drei Songs werden pro Teilnehmer gespielt, inklusive "Spezialaufgabe", wie Albers erklärt. Diese werde den Finalisten noch früh genug mitgeteilt, mehr sei nicht verraten, so Albers. Das Publikum und eine Jury entscheiden dann an dem Abend, wer der "Hümmstar" wird. Teilnehmen können Solokünstler und Bands aus dem Emsland und den benachbarten Regionen, dem Oldenburger Münsterland, der Grafschaft Bentheim und Ostfriesland, erklärt Albers. Das Mindestalter für die Teilnahme liegt bei 16 Jahren, eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Nur eigene Stücke

Eingereicht werden können nur eigene Songs, Coverversionen bekannter Lieder sind nicht zulässig, so Albers. Enstprechend müssen die Interpreten auch Inhaber der Nutzungsrechte an den Songs sein. Jeder Interpret sollte zudem über ein mindestens 20-minütiges, eigenes Set verfügen. "Alle Musikstile sind zugelassen", so Albers.

Der Gewinner erhält 1000 Euro und eine professionelle Studioaufnahme eines Songs bei "B-Music", dem Studio von Mitorganisator Andreas Breer, Inhaber der gleichnamigen Musikschule. Weiter haben die drei Finalteilnehmer die Möglichkeit, auf einer weiteren Großveranstaltung in Werlte auf der Bühne zu spielen. Hierfür kämen die Werlter Woche oder das Stadtfest in Frage, so Albers. Für den zweiten Platz gibt es zudem 250 Euro, Platz drei ist mit 100 Euro dotiert.

Albers und Breer, aber auch Werltes Bürgermeister Daniel Thele, selbst auch großer Musikfan, hoffen auf viele Teilnehmer und ein spannendes Finale. Für Thele ist es zudem eine Chance, am Freitag des Herbstmarktes "neue Wege zu gehen". Albers zeigt sich überzeugt davon, dass der Wettbewerb "eine gute Plattform für die zahlreichen Bands aus der Region" werden kann.